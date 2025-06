Prigionieri di guerra russi rilasciati in scambio Russia-Ucraina

In un clima di tensione e speranza, le immagini del Ministero della Difesa russo mostrano prigionieri di guerra russi che vengono rimpatriati, segnando il quarto scambio con l'Ucraina in una settimana. Questo accordo, siglato a Istanbul, apre un nuovo capitolo nel difficile dialogo tra le due nazioni. Tuttavia, l'autenticità di queste immagini resta da verificare indipendentemente. La situazione rimane complessa e in evoluzione, lasciando aperti molte domande sul futuro.

Roma, 14 giu. (askanews) - Le immagini del Ministero della Difesa russo mostrano prigionieri di guerra russi rimpatriati che salgono su un autobus, in seguito al quarto scambio di prigionieri con l'Ucraina in una settimana, nell'ambito di un accordo stipulato tra le due parti a Istanbul. L'AFP afferma di non poter verificare in modo indipendente l'autenticità , il luogo, la data e il contenuto delle immagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prigionieri di guerra russi rilasciati in scambio Russia-Ucraina

