Pride | oggi a Roma orario e percorsi della manifestazione arcobaleno

Oggi Roma si tinge di colori e orgoglio con il grande Pride, un evento che celebra l’amore e la diversità. A partire dalle 14.30, il corteo partirà da piazza della Repubblica, attraversando le strade storiche della città fino alle Terme di Caracalla, coinvolgendo artisti e politici del centro-sinistra. Un momento importante per rafforzare i diritti e la visibilità della comunità LGBTQ+. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’evento.

A partire dalle 14.30 inizierà il lungo corteo del Pride, a Roma. La partenza ci sarà da piazza della Repubblica per arrivare alle Terme di Caracalla: attesi molti artisti e politici del centro-sinistra.

