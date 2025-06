Pride 2025 per le strade di Roma il corteo dei Fuorilegge

Il Pride 2025 invade le strade di Roma con un corteo vibrante e colorato, unendo migliaia di persone in una celebrazione di libertà e diritti. Partito da piazza della Repubblica alle 14:30, il percorso attraverso i monumenti storici ha attirato l’attenzione di tutti, tra bandiere arcobaleno e messaggi di solidarietà. Tra i partecipanti, numerose bandiere della Palestina, simbolo di resistenza e lotta. La manifestazione, chiamata "il corteo dei fuorilegge", si conclude con un messaggio forte: la città si fa portavoce di inclusione

La manifestazione nella Capitale è partita alle 14,30 da piazza della Repubblica. Il corteo, composto da oltre 40 carri, ha percorso piazza dei Cinquecento, via Cavour, i Fori Imperiali, arrivando fino a Caracalla. Tra le tante bandiere arcobaleno, molte quelle della Palestina.

