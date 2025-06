Pride 2025 | Le madrine e i protagonisti delle parate arcobaleno in Italia

I volti del Pride 2025 raccontano un’Italia che lotta, canta e rivendica diritti in moltissime città italiane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pride 2025: Le madrine e i protagonisti delle parate arcobaleno in Italia

In questa notizia si parla di: pride - italia - madrine - protagonisti

“Ora anche in Italia le aziende sono più caute sugli sponsor ai Pride”: l’allarme degli organizzatori di Milano e Roma - In Italia, un crescente numero di aziende sta mostrando cautela nel sostenere i Pride, allarmando gli organizzatori di Milano e Roma.

W Rome si unisce ancora una volta al Roma Pride; The L World, Glee, Euphoria, Skam-Italia, Prisma: le serie tv LGBT migliori di sempre e dove vederle; Pride 2024, sabato 29 giugno la parata finale: eventi da non perdere, da Milano a Napoli.

Roma Pride 2025, via alla parata: Rose Villain madrina, tra le bandiere anche quella della Palestina - La festa dei diritti sotto il sole cocente della Capitale sta per cominciare e si «andrà su Marte». Come scrive ilmessaggero.it

Roma pride tra dame, cantanti e icone: le madrine che hanno segnato la storia dell’orgoglio lgbtqia+ - Il Roma pride celebra ogni anno la comunità lgbtqia+ con madrine femminili come Rose Villain, Emma Bonino e Raffaella Carrà, unendo musica, politica e impegno per i diritti e l’inclusione. Si legge su gaeta.it

Roma Pride 2025, Rose Villain madrina: “Chi ha una voce pubblica, deve usarla - L'artista sarà la protagonista della parata: 'Se i diritti vengono negati a una parte di noi, è come se venissero negati a tutti. Da informazione.it