Previsioni meteo per Avellino – Sabato 14 giugno 2025

Preparati a vivere una giornata estiva da sogno ad Avellino il 14 giugno 2025! Il cielo sarà sereno e il sole splenderà per tutto il giorno, regalando un clima perfetto per attività all'aperto. Con temperature che saliranno fino a 34°C e una fresca minima di 17°C, potrai goderti appieno questa splendida giornata senza preoccupazioni di pioggia. Insomma, il meteo promette un weekend ideale per ogni tuo progetto all'aperto!

Ad Avellino, il 14 giugno 2025, è previsto bel tempo con cielo sereno e sole splendente per l'intera giornata; non sono attese precipitazioni. Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 34?°C, mentre la minima si attesterà sui 17?°C. Lo zero termico è previsto a quota 4.461. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – Sabato 14 giugno 2025

