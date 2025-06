Prevenzione senologica e innovazione medica | a Mercogliano una giornata di studio sul carcinoma mammario

Sabato 21 giugno 2025, l'Auditorium della Diagnostica Medicina di Mercogliano si trasformerà in un crocevia di innovazione e prevenzione contro il carcinoma mammario. Promosso dal Malzoni Research Hospital e dall’Istituto Neurologico, questo evento rappresenta un’occasione unica per professionisti e cittadini di aggiornarsi sulle più recenti scoperte e tecnologie. Un momento fondamentale per rafforzare la lotta contro il tumore al seno, perché conoscere è il primo passo verso la cura.

Sabato 21 giugno 2025, l’Auditorium della Diagnostica Medicina di Mercogliano, in provincia di Avellino, ospiterà un’importante giornata di studio dedicata alla prevenzione, diagnosi e trattamento del carcinoma mammario. L’evento, promosso dal Malzoni Research Hospital e dall’Istituto Neurologico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Prevenzione senologica e innovazione medica: a Mercogliano una giornata di studio sul carcinoma mammario

In questa notizia si parla di: prevenzione - mercogliano - giornata - studio

Mercogliano, tragedia in Via Nazionale Torrette: 70enne investita da un tir muore sul colpo Vai su Facebook

Prevenzione senologica e innovazione medica: a Mercogliano una giornata di studio sul carcinoma mammario; Prevenzione del tumore al seno nella comunità transgender: un passo avanti per la salute inclusiva; «La dieta mediterranea: nutrizione e benessere», giornata di studio ad Avellino.

Diagnostica Medica: una giornata di sensibilizzazione sul carcinoma mammario - Dopo il successo dell’Open Day con visite senologiche gratuite, la Diagnostica Medica di Mercogliano (AV) ospiterà, la mattina di sabato 21 giugno alle ore 9:30, un convegno scientifico- Lo riporta irpinianews.it

Marigliano, giornata di prevenzione allo Studio Medico Polispecialistico Raia - MARIGLIANO – Lo Studio Medico Polispecialistico Raia organizza la Giornata di Prevenzione Ecografica, in programma venerdì 16 maggio 2025, dalle 15:00 alle 20:00, nella sede di via Sant’Antonio 8, a ... Come scrive marigliano.net

Marigliano, Giornata di Prevenzione dermatologica allo Studio Medico Polispecialistico Raia - MARIGLIANO – La pelle è lo specchio del nostro benessere, ma troppo spesso la trascuriamo, ecco perché lo Studio Medico Polispecialistico Raia ha organizzato una giornata speciale dedicata alla ... Lo riporta marigliano.net