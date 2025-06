Presidi sanitari estivi per cittadini e turisti | operativi su Lungomare Marconi e Baia Verde

Gallipoli rinnova il suo impegno per la sicurezza di cittadini e turisti con i presidi sanitari estivi, attivi su lungomare Marconi e a Baia Verde. Questi punti di assistenza rappresentano un'importante risorsa per garantire interventi tempestivi e supporto durante la stagione balneare. Un segnale tangibile di attenzione e cura verso chi sceglie questa splendida località come meta di relax e vacanza, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nella tutela della salute di tutti.

GALLIPOLI – Tornano operativi i presidi sanitari turistici per l'estate nella marina della Baia Verde e sul lungomare Marconi, nella sede del distretto socio sanitario. L'amministrazione comunale di Gallipoli ha infatti rinnovato anche per l'estate 2025 il proprio impegno nella tutela della.

Presidi sanitari estivi per cittadini e turisti: operativi su Lungomare Marconi e Baia Verde.

