Presentati i sette nuovi autobus elettrici

Trieste si anima di innovazione con l’arrivo di sette nuovi autobus elettrici, realizzati dall’azienda Rampini Carlo. Questi mezzi moderni e sostenibili si uniscono ai tredici già in circolazione, portando il totale a venti veicoli ecocompatibili, pronti a migliorare il servizio pubblico e ridurre l’impatto ambientale. Un passo importante verso una città più verde e all’avanguardia, confermando l’impegno di Trieste per un futuro più sostenibile.

TRIESTE - Entrano in servizio sette nuovi autobus elettrici di Trieste Trasporti, prodotti dall'azienda Rampini Carlo, che si aggiungono ai primi tredici autobus elettrici a marchio Yutong, presentati lo scorso settembre e già in servizio sulle principali linee, portando così a venti il numero. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Presentati i sette nuovi autobus elettrici

Con i sette nuovi veicoli elettrici presentati di fronte alla Cattedrale di San Giusto sale a quota venti la flotta green degli autobus di Trieste Trasporti. Altri venti mezzi sono già stati acquistati e verranno consegnati entro la fine dell’anno. Prosegue così l’ammode Vai su Facebook

