presentata la squadra del sindaco alessandro barattoni il plauso delle forze politiche

Una novità che segna un passo avanti verso l’equilibrio e l’inclusività, accolta con entusiasmo da tutte le forze politiche. La nuova giunta del sindaco Barattoni non solo riflette una rappresentanza più equa, ma apre anche un capitolo di rinnovamento per la città. Con entusiasmo e aspettative alte, si guarda al futuro con la certezza che questa squadra saprà affrontare con determinazione le sfide di domani.

Una Giunta di nove assessori, più il sindaco, che raggiunge per la prima volta la perfetta parità di genere e dove non sono mancate alcune sorprese quella presentata sabato mattina dal sindaco Alessandro Barattoni. Una squadra, per la prima volta nella storia della città, a maggioranza femminile.