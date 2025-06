Preoccupa il futuro Carcere e 41 bis | Chiediamo trasparenza

Preoccupa il futuro della casa di detenzione di Vigevano, al centro di voci che parlano di una possibile riconversione, con il trasferimento della sezione femminile e l’introduzione del regime 41-bis. Questa prospettiva alimenta incertezza e timori tra detenuti, familiari e comunità. È fondamentale chiedere trasparenza e chiarezza sulle decisioni che riguardano il nostro territorio, perché solo attraverso un dialogo aperto possiamo garantire sicurezza e rispetto dei diritti di tutti.

C’è incertezza sul futuro della casa di detenzione di Vigevano. Da tempo si rincorrono le voci che vorrebbero una riconversione dell’istituto che passerebbe per il trasferimento della sezione femminile e l’introduzione del regime speciale del 41-bis, che prevede l’isolamento dei detenuti in celle singole e controllati 24 ore su 24. Una circostanza che genera una profonda preoccupazione. Come è noto il carcere vigevanese è pesantemente sovraffollato: 360 detenuti a fronte di una capienza ufficiale di 226 posti e rispetto ad una pianta organica del personale della polizia penitenziaria che presenta larghi vuoti, 200 agenti in servizio contro i 315 previsti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Preoccupa il futuro. Carcere e 41 bis: "Chiediamo trasparenza"

In questa notizia si parla di: carcere - preoccupa - chiediamo - trasparenza

Preoccupa il futuro. Carcere e 41 bis: "Chiediamo trasparenza" - C’è incertezza sul futuro della casa di detenzione di Vigevano. Da ilgiorno.it

"Nuovo carcere, mi preoccupa il ministro" - Una risposta non in linea con quanto fatto in questi anni per garantire a Camerino la permanenza del carcere. Scrive ilrestodelcarlino.it