Premio Wella a Salvatore Clemensi Princi | Calabria terra di eccellenze nel panorama europeo

Il premio Wella conferma la straordinaria capacità della Calabria di emergere nel panorama internazionale, valorizzando talenti come Salvatore Clemensi, eccellente hair stylist e imprenditore di Bova Marina. L'europarlamentare Giusi Princi esprime entusiasmo per questo riconoscimento che mette in luce le competenze e l'innovazione della regione. La Calabria si conferma dunque terra di eccellenze professionali, capaci di conquistare il mondo con passione e talento.

Per il nuovo e importante riconoscimento attribuito a Salvatore Clemensi, hair stylist e imprenditore di Bova marina, esprime soddisfazione l'europarlamentare Giusi Princi. “La Calabria - afferma in una nota Princi - si conferma terra di eccellenze professionali in grado di affermarsi per qualità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Premio Wella a Salvatore Clemensi, Princi: "Calabria terra di eccellenze nel panorama europeo"

In questa notizia si parla di: princi - salvatore - clemensi - calabria

