Premio Strega 2025 Paolo Nori si commuove parlando del poeta Baldini

Il Premio Strega 2025 si anima di emozioni autentiche, e tra gli autori in corsa c’è Paolo Nori, che si commuove ripensando al poeta Raffaello Baldini e al suo capolavoro ‘Chiudo la porta e urlo’. Durante l’evento a Verbania, Nori ha condiviso un momento di profonda emozione, ricordando come Baldini, attraverso le sue poesie, continui a vivere e a toccare i cuori. Ora, il suo ricordo si intreccia con la corsa al premio, rendendo questa edizione ancora più speciale.

Paolo Nori, uno degli autori della cinquina del Premio Strega 2025, a proposito del libro ‘Chiudo la porta e urlo’ sul poeta Raffaello Baldini. Nori sta girando l’Italia insieme allo Strega e agli altri autori finalisti e si trovava a Verbania, dove il 10 giugno si è tenuto l’evento di presentazione della cinquina al Teatro Maggiore. “Ho cominciato a leggerlo, ma in realtà ho sentito lui che leggeva le sue poesie per la prima volta nel 2020, ora siamo nel giugno 2025 e non ho ancora smesso. Baldini ha una semplicità e potenza che mi ricorda i grandi poeti russi”. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Premio Strega 2025, Paolo Nori si commuove parlando del poeta Baldini

