Premio Firenze nel cuore per azioni di altruismo silenzioso

Il Premio Firenze nel Cuore celebra il silenzioso altruismo che rende grande questa città. Il 16 giugno, al The Social Hub Belfiore, si accenderanno i riflettori su chi, con gesti di solidarietà e impegno, dona speranza e valore alla comunità fiorentina. Un evento che riconosce il cuore pulsante di Firenze: persone e aziende che fanno la differenza senza clamore, ispirando tutti noi a coltivare il vero spirito di solidarietà. Anche per l'edizione 2025, i premi...

Firenze, 14 giugno 2025 - Il 16 giugno alle ore 19, al The social hub Belfiore, ci sarà la cerimonia della sesta edizione del 'Premio Firenze nel cuore': saranno dati riconoscimenti sia ai cittadini che si sono distinti in azioni meritorie a carattere volontario, benefico, sociale o solidale sia alle aziende che hanno dato un plusvalore al territorio fiorentino ed alla comunità locale. Anche per l'edizione 2025, si legge in una nota, i premi saranno realizzati e offerti dallo storico marchio fiorentino Brandimarte. L'evento è organizzato da una onlus, SaveTheCity, col patrocinio del Comune. "Come amministrazione siamo particolarmente vicini a questa iniziativa perché premia chi ha attenzione e cura degli altri - afferma l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini - Grazie al lavoro della onlus SaveTheCity vengono ringraziati quei cittadini che in maniera silenziosa, e talvolta anche anonima, hanno aiutato la nostra città o altre persone in difficoltà". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Premio Firenze nel cuore” per azioni di altruismo silenzioso

In questa notizia si parla di: firenze - premio - cuore - azioni

Firenze: tassista blocca scippatore e restituisce la borsa a una ragazza. Marco Stella propone per lui un premio della Regione - A Firenze, un atto di coraggio ha visto protagonista il tassista Roberto Del Vecchio, che ha inseguito e bloccato uno scippatore restituendo una borsa rubata a una giovane ragazza.

Sarà un onore oggi ricevere stasera a Roma questo premio. Un grande onore. Cito dall’articolo di cui inserisco il link a fine post: “L’associazione, che dal 1950 si batte in ogni sede per difendere tutti gli animali indipendentemente dalla specie, festeggia un nu Vai su Facebook

“Premio Firenze nel cuore” per azioni di altruismo silenzioso; Giovanna Bruno, sindaco dell’Anno 2024; L’impegno di Unicoop Firenze per un futuro sostenibile: buone pratiche per salvare il nostro pianeta.

“Premio Firenze nel cuore” per azioni di altruismo silenzioso - Il 16 giugno alle ore 19, al The social hub Belfiore, ci sarà la cerimonia della sesta edizione del 'Premio Firenze nel cuore': saranno dati riconoscimenti sia ai cittadini c ... Lo riporta lanazione.it

Torna il premio Firenze nel cuore: un omaggio a chi ama la città - 4), saranno premiati non solo singoli cittadini che si sono distinti in azioni meritorie a ... Da lanazione.it

Firenze, ogni anno un premio intitolato a Fioretta Mazzei - Un impegno che ha lasciato un segno importante e profondo nelle coscienze e nelle azioni di molti fiorentini. Secondo corrierefiorentino.corriere.it