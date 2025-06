Premiati i quattro agenti aggrediti al parco Galvani | Chi tocca la divisa deve pagare

In un gesto di coraggio e dedizione, Riccardo Vivian, Gabriele Pauletto, Giulia Stefanutti e Luca Fedrigo sono stati premiati per il loro impegno al Parco Galvani, dove hanno subito un'aggressione. Chi tocca la divisa deve pagare, perché la sicurezza e il rispetto delle forze dell’ordine sono fondamentali per una comunità civile. Un messaggio chiaro: nessuno può minacciare chi lavora per proteggerci.

Riccardo Vivian, Gabriele Pauletto, Giulia Stefanutti, Luca Fedrigo. Sono i nomi dei quattro agenti della Polizia Locale rimasti feriti a seguito di un'aggressione avvenuta lunedì 9 giugno al parco Galvani. Un 27enne straniero, sorpreso a bivaccare vicino al Palazzo del Fumetto, ha opposto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Premiati i quattro agenti aggrediti al parco Galvani: "Chi tocca la divisa deve pagare"

