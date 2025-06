Preghiera della sera 14 Giugno 2025 | Stringimi forte Signore

In un mondo spesso agitato e imprevedibile, trovare conforto nella preghiera serale diventa un gesto di speranza e pace. Questa sera, il nostro cuore si rivolge alla Beata Maria Vergine con la richiesta: ‚ÄúStringimi forte Signore‚ÄĚ, affidando a Lei le nostre paure e sofferenze. In questi minuti di riflessione, lasciamo che la fede ci avvolga, pronti a ricevere la grazia di sentirci abbracciati dal suo amore incondizionato.

"Stringimi forte Signore". Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello).

