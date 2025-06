Precipita da Ponte Palatino a Roma morto un turista statunitense

Una tragedia scossa la città eterna: un turista statunitense è precipitato dal Ponte Palatino di Roma, perdendo tragicamente la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questa drammatica vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso e domande senza risposta. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inaspettata tragedia che ha sconvolto la capitale italiana.

La polizia indaga sulla morte di un turista statunitense, precipitato da Ponte Palatino a Roma. Quando lo hanno soccorso era già deceduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ponte - palatino - roma - turista

Roma, 77enne americano cade dal ponte Palatino e muore: indagini - Una tragedia scosse Roma nel cuore del suo storico Ponte Palatino, quando un uomo di 77 anni originario degli Stati Uniti ha perso la vita cadendo nel vuoto.

Roma spende 48 M€/anno per l’area Colosseo e incassa 0 €. Ingressi 2024: da 14,7 M dichiarati a 8,7 M reali. Presentazione del dossier Scopri numeri,... Vai su Facebook

Precipita da Ponte Palatino a Roma, morto un turista statunitense; Roma, 77enne americano cade dal ponte Palatino e muore: indagini; Roma, 77enne americano cade dal ponte Palatino e muore: indagini.

Roma, cade dal ponte Palatino: morto un 77enne americano. Indaga la polizia - E' intervenuto il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso, avvenuto intorno alle 13,40. Da ilmessaggero.it

Turista precipita sulla banchina del Tevere a Roma e muore a 29 anni. «Barcollava, era ubriaco». Dramma nella movida di Trastevere - Un turista svedese di 29 anni è morto dopo essere precipitato da lungotevere Sanzio sulla banchina del fiume tra ponte Sisto e ponte Garibaldi. ilgazzettino.it scrive

Cade da ponte Garibaldi a Roma, morto turista svedese 29enne - Un turista svedese 29enne è morto dopo essere precipitato per 15 metri da ponte Garibaldi, sul lungotevere. Si legge su blitzquotidiano.it