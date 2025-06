Prato indagata la sindaca | Favorì un imprenditore Per i pm è corruzione

Prato si trova al centro di un ciclone giudiziario che scuote le fondamenta della sua amministrazione. La sindaca Ilaria Bugetti e l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci sono indagati per corruzione, mentre perquisizioni e sequestri hanno coinvolto anche il municipio. Un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta nella lotta contro la criminalitĂ organizzata e il malaffare politico nella cittĂ . La vicenda si sviluppa ora sotto gli occhi di tutta Italia, lasciando aperte molte domande sul futuro di Prato.

Perquisizioni all’alba, sequestri in municipio, una giunta che ora traballa per un avviso di garanzia al suo vertice. La fase due di un’inchiesta su criminalitĂ cinese e imprenditoria colpisce al cuore la politica di Prato. Nel mirino della Dda di Firenze i rapporti tra la sindaca Pd della cittĂ , Ilaria Bugetti, 51 anni, e l’industriale Riccardo Matteini Bresci, 66. Sono entrambi accusati di corruzione e sulla loro testa pendono pesanti richieste di misura cautelare: carcere per il titolare del colosso del tessile, la Colle di Cantagallo, domiciliari per la prima cittadina, eletta un anno fa al primo turno dopo due mandati in consiglio regionale a Firenze, dettaglio che ha definito la competenza territoriale presso la procura del capoluogo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prato, indagata la sindaca: "Favorì un imprenditore". Per i pm è corruzione

In questa notizia si parla di: prato - sindaca - corruzione - indagata

Prato, scomparsa dell’escort: telecamere bloccate per guasto tecnico. Tescaroli scrive a Giani, prefetto e sindaca - A Prato, la scomparsa di Maria Denisa Adas scuote l'opinione pubblica, ma un imprevisto tecnico frena le indagini: le telecamere di sorveglianza sono fuori uso.

Ho sempre pensato che le donne fossero più refrattarie al mercimonio. Al di là dell’essere garantisti, una domanda dovremmo farcela: perché è così diffusa la smania di danaro? Indagata per corruzione dalla DDA la sindaca di Prato Ilaria Bugetti (PD) Vai su X

Prato, terremoto in Comune - La sindaca Ilaria Bugetti indagata per corruzione: chiesti gli arresti domiciliari Vai su Facebook

Indagata la sindaca di Prato, ipotesi di corruzione per Bugetti. “Favorì un imprenditore tessile”; La sindaca Bugetti indagata per corruzione per l’esercizio della funzione; La sindaca di Prato Bugetti (Pd) indagata per corruzione: chiesti i domiciliari.

Prato, indagata la sindaca: "Favorì un imprenditore". Per i pm è corruzione - Bugetti si difende: "Ho sempre operato con correttezza". Lo riporta quotidiano.net

Indagata la sindaca di Prato, ipotesi di corruzione per Bugetti. “Favorì un imprenditore tessile” - Il pm di Firenze chiede i domiciliari per lei e il carcere per Riccardo Matteini Bresci. msn.com scrive

Indagata la sindaca di Prato, inchiesta della Dda per corruzione - La Procura di Firenze ha chiesto gli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Pd), con l'accusa di corruzione nell'ambito di un inchiesta - ansa.it scrive