Potenza Picena in via Aprutina ripartono i lavori ai marciapiedi

Potenza Picena torna a vivere un volto più sicuro e accogliente: grazie alla ripresa dei lavori di riqualificazione in via Aprutina, i marciapiedi si rinnovano per migliorare la mobilità e la sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Noemi Tartabini, assicura che presto l’intervento si estenderà anche ad altre aree, portando benefici concreti alla comunità. La trasformazione continua, perché il futuro di Potenza Picena è già in movimento.

"In seguito alla ripresa dei lavori di riqualificazione della seconda porzione dei marciapiedi in via Aprutina (lato ovest), a Porto Potenza, si sta procedendo in primo luogo alla realizzazione della condotta delle acque meteoriche su via Carducci, via Dante Alighieri e relativo attraversamento di via Aprutina". È quanto fa sapere l'amministrazione comunale di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini, tramite un comunicato stampa. Il riferimento è al cantiere in corso lungo la frazione costiera di Porto Potenza. "A conclusione di questa prima fase – sottolinea ancora la giunta potentina –, che potrà durare indicativamente venti giorni, il cantiere si sposterà su lato ovest di via Aprutina per la realizzazione della nuova pavimentazione.

