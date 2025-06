Posticipare l' AI Act perché l' idea non è più un tabù in Europa

In un panorama in rapido mutamento, l’Unione Europea valuta il posticipo dell’AI Act, non più solo un semplice adempimento normativo, ma una strategia per rafforzare le relazioni internazionali, in particolare con gli Stati Uniti. Questa pausa, studiata ai più alti livelli della Commissione europea, potrebbe consentire di superare i ritardi sugli standard tecnici previsti dal 2026, aprendo la strada a un dialogo più costruttivo e resiliente con Trump e oltre.

