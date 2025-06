Postecoglou l’Arabia Saudita a un passo L’accordo è vicino ma spunta un rivale che può cambiare tutto | ecco chi è in ballottaggio con l’ex Tottenham

Postecoglou, ex Tottenham, potrebbe presto approdare in Arabia Saudita, con un accordo ormai a un passo. Tuttavia, spunta un rivale che potrebbe stravolgere le carte in tavola, creando una vera e propria battaglia per il suo futuro. Chi è il concorrente pronto a sfidare l’allenatore australiano e cambiare le sorti di questa trattativa? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti esclusivi.

Postecoglou, l’Arabia Saudita è vicinissima. L’accordo è vicino, ma spunta un rivale che può cambiare tutto: le ultimissime Appena terminata la sua avventura al Tottenham, l’allenatore australiano Ange Postecoglou potrebbe essere vicino a una nuova e ricca destinazione. Secondo quanto riportato dal giornalista David Ornstein, il tecnico è oggetto di un forte interesse da parte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Postecoglou, l’Arabia Saudita a un passo. L’accordo è vicino, ma spunta un rivale che può cambiare tutto: ecco chi è in ballottaggio con l’ex Tottenham

In questa notizia si parla di: postecoglou - arabia - saudita - accordo

Mancini non sarà più l’allenatore dell’Arabia Saudita.

Mancini-Arabia Saudita, è finita: trovato l'accordo per la rescissione. E spunta il like del mister sul post della federazione - La notizia, nell'aria già da qualche giorno, è diventata ufficiale alle 19. Secondo msn.com

Accordo tra Arabia Saudita e Stati Uniti - «A dimostrazione del nostro impegno nel rafforzare la partnership in materia di difesa e sicurezza, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno firmato il più grande accordo di vendita di prodotti per la ... Si legge su milanofinanza.it