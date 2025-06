Possono ancora esistere i grandi uomini di sala?

Il cuore pulsante del suo successo, dimostrando che i grandi uomini di sala sono ancora possibili quando si combinate passione, autenticità e stile personale. Alessandro Pipero ha scelto fin da subito la sala come il palcoscenico ideale per esprimere la sua creatività e talento, affermandosi come un vero maestro in grado di fare la differenza con la propria identità.

«Bisogna guardarsi e riflettere, e poi fare quello che sai fare, con la tua identità. Non potevo emulare i miei miti, come Antonio Santini del Pescatore, perché non avevo il phisique du rôle. E allora mi sono messo con le mie caratteristiche a lavorare in sala e ho iniziato a gestire i clienti a modo mio». Ha funzionato, non c'è dubbio, visto il grande successo del suo ristorante romano. Alessandro Pipero ha scelto fin da subito la sala come luogo privilegiato della ristorazione. Dopo il diploma all'alberghiero e le prime esperienze all'Hotel St. Regis, è stato Antonello Colonna a dargli fiducia, affidandogli per sei anni la gestione della sala nel ristorante di Labico.

