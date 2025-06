Portraits on stage - Residenze per artisti

Il Teatro Comunale di Bucine e Diesis Teatrango spalancano le porte ai giovani talenti, offrendo un'opportunità unica di crescita artistica attraverso le residenze creative. Dal 16 al 22 giugno 2025, un gruppo selezionato di under 35 potrà immergersi in un percorso di studio, innovazione e produzione. Un’occasione imperdibile per dare voce al futuro del teatro italiano e trasformare idee in spettacoli straordinari. Non perdere questa chance di far parte di Portraits on Stage!

Il teatro comunale di Bucine e Diesis Teatrango “aprono le porte” al lavoro di studio, creativo e produttivo, di giovani artisti under 35 e come primo appuntamento per il 2025 offrono una “residenza”, dal 16 al 22 giugno, ad un gruppo informale selezionato con il Bando Portraits on Stage 2024. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Portraits on stage - Residenze per artisti

In questa notizia si parla di: portraits - stage - artisti - residenze

Portraits on stage - Residenze per artisti; Bando di residenza Portraits on stage 2024; In Costiere amalfitana c’è un ciclo di residenze dedicato a sound artist.

Portraits on stage - Residenze per artisti - Il teatro comunale di Bucine e Diesis Teatrango “aprono le porte” al lavoro di studio, creativo e produttivo, di giovani artisti under 35 e come primo appuntamento per il 2025 offrono una “residenza”, ... Scrive arezzonotizie.it

La quarta edizione del Bando di residenza Portraits on stage 2024 - A questo scopo nasce nel 2021 il Bando Portraits on Stage che intende promuovere e sostenere nuove progettualità attraverso ospitalità in residenza. Come scrive lanazione.it

Portraits on Stage . Aperto il bando della Regione - A questo scopo nasce nel 2021 il Bando Portraits on Stage che intende promuovere e sostenere nuove progettualità attraverso ospitalità in residenza. Segnala lanazione.it