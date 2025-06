Portogallo Joao Felix dimentica già il Milan? Non vedo l’ora che arrivi …

Joao Felix, l'attaccante del Chelsea con un passato al Milan, ha recentemente condiviso le sue impressioni sul Portogallo, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire cosa riserverà il suo futuro. Le sue parole rivelano ambizioni e passione per la nazionale, alimentando le speranze dei supporter lusitani. La sua voce rappresenta un crocevia tra presente e futuro, e tutti attendono con trepidazione di vederlo in azione con la maglia portoghese.

Joao Felix, attaccante del Chelsea che ha giocato l'ultima parte di stagione al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Portogallo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Portogallo, Joao Felix dimentica già il Milan? “Non vedo l’ora che arrivi …”

In questa notizia si parla di: portogallo - joao - felix - milan

Portogallo, convocato Leao. Il CT difende Joao Felix: le sue parole - Il Portogallo si prepara alla semifinale di UEFA Nations League contro la Germania, con la convocazione di Leao e Joao Felix.

#JoaoFelix: “Farò di tutto per arrivare pronto al #Mondiale 2026” @MChannel1899 #Chelsea #Miami #Milan #Portogallo Vai su X

Portogallo, Joao Felix esulta sui social dopo la vittoria in Nations League: “Buongiorno portoghesi” Vai su Facebook

Joao Felix-Milan, ruolo e formazione rossonera con il portoghese: chi sono i titolari in attacco ora; Portogallo, i convocati di Martinez per la Final Four: presenti Joao Felix e Leao; Portogallo, convocato Leao. Il CT difende Joao Felix: le sue parole.

Joao Felix: “Farò di tutto per arrivare pronto al Mondiale 2026” - Dopo il successo in Nations League con il Portogallo, l’attaccante cerca rilancio dopo un semestre complicato al Milan. msn.com scrive

Chi è Joao Felix, il colpo Milan: il portoghese più pagato, l'incidente alla festa della fidanzata, il bassotto - a pieno le aspettative di un Paese intero come il Portogallo, galvanizzato per anni dalla classe di Cristiano ... Lo riporta msn.com

Milan, Joao Felix fa le valigie: chi lo prende - un nuovo intreccio in Portogallo per trovare subito la nuova squadra per sognare in grande. Scrive calciomercato.it