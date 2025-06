Portico domani festeggia la patrona Madonna del Sangue

Domani Portico si anima di devozione e tradizione per celebrare la Madonna del Sangue, patrona del paese. La giornata, ricca di eventi religiosi e festosi, culminerà con una commovente processione nel cuore del centro storico, accompagnata dalla musica della banda cittadina. Un momento speciale per tutta la comunità , che unisce fede e cultura in un’atmosfera unica. Non perdete questa splendida occasione di condividere un’antica tradizione viva e sentita!

Si svolge domani a Portico la festa della patrona, la Madonna del Sangue, nell’omonima chiesa al centro del paese. Il programma, a cura della locale parrocchia, prevede alle 10.30 la messa solenne nell’omonimo santuario presieduta da don Rudy Viscarra, vicario dell’UnitĂ pastorale di Rocca San Casciano. Al termine seguirĂ la processione per le vie del centro storico con l’immagine della Madonna e la banda cittadina diretta da Laura Bartolini. Al termine sarĂ impartita in piazza la benedizione alle automobili. Il quadro della Madonna del Sangue, una preziosa tavola attribuita all’importante pittore fiorentino Lorenzo da Credi (1456-1537), allievo del Verrocchio che sarebbe giunto a Portico da Firenze attraverso i Portinari, ovvero la famiglia di Beatrice, la donna cantata da Dante, famiglia a cui appartennero anche tre parroci fra il Seicento e il Settecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Portico domani festeggia la patrona Madonna del Sangue

In questa notizia si parla di: madonna - portico - patrona - sangue

Portico domani festeggia la patrona Madonna del Sangue.

29 aprile: la Madonna del Sangue e il gesto sacrilego provoca un fatto soprannaturale - Migliaia di testimoni assistono al miracolo della Madonna del Sangue I due passanti si accorgono di una luce sfolgorante che emana dal portico della chiesa. Secondo lalucedimaria.it

Madonna piange sangue a Trevignano: ecco la Medjugorje italiana, preparate i pullman - O almeno così raccontano i fedeli che ogni 3 del mese si radunano in preghiera in attesa del miracolo. Segnala blitzquotidiano.it

Diocesi: Rimini, al via le celebrazioni della Patrona, la Madonna delle Misericordia - Si celebrano dal 7 al 14 maggio i festeggiamenti in onore della Madonna della Misericordia, patrona di Rimini ... Scrive agensir.it