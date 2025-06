Porti d’italia e grecia | scopri le puntate di linea blu del 14 giugno a cagliari

Preparati a immergerti nel cuore del Mediterraneo con le puntate di Linea Blu del 14 giugno a Cagliari. Aumenta l’appeal del pomeriggio di Rai 1, che invita gli spettatori a scoprire porti storici, natura selvaggia e località mozzafiato. Due programmi imperdibili, condotti da figure di spicco, ti guideranno in un viaggio unico tra mare, cultura e meraviglie nascoste. Non perdere questa occasione di esplorare il fascino senza tempo del nostro mare.

Il palinsesto di Rai 1 si arricchisce nel pomeriggio di sabato 14 giugno con due programmi dedicati al mondo marittimo e alle meraviglie del Mediterraneo. La programmazione prevede, rispettivamente, la messa in onda di Linea Blu Porti d'Italia e Linea Blu Discovery, offrendo agli spettatori un viaggio tra porti storici, natura incontaminata e località di grande fascino. Entrambe le produzioni sono condotte da figure di rilievo e coinvolgono approfondimenti su tematiche legate alla cultura, all'economia e alla biodiversità delle aree visitate.

