porciatti nuovo presidente di fipe confcommercio

Nuovo presidente per Fipe Confcommercio Siena, il sindacato che si occupa della ristorazione all’interno dell’associazione. Davide Porciatti, ristoratore senese, titolare insieme al fratello Roberto dello storico locale Bobbe e Davide, che proprio quest’anno compie il 25esimo anniversario di attività senese, ricoprirà la carica per i prossimi cinque anni. "Grazie a tutti coloro che mi hanno dato fiducia – dice Porciatti –. E grazie chiaramente a chi mi ha proceduto e guidato l’associazione con competenza e passione in questi anni ovvero Marco Cioni. Sono tante le sfide che abbiamo davanti, tutti insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it