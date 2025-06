PopSondrio dice no all’Ops Bper | Ci saranno benefici per tutti

Popsondrio dice no all'ops Bper, nonostante il prezzo sia considerato giusto e i benefici siano evidenti per tutti. La Banca Popolare di Sondrio, consapevole dell'offerta congrua, sceglie di respingerla, creando un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori. La decisione del consiglio di amministrazione, che sottolinea l'importanza di tutelare gli interessi locali, apre uno scenario incerto e stimolante per il futuro del settore bancario.

Ok, il prezzo è giusto. Ma nonostante l’ammissione, Banca Popolare di Sondrio dice no all’offerta pubblica di scambio lanciata da Bper che parte lunedì e termina l’11 luglio. Il consiglio di amministrazione della banca valtellinese riconosce che è "congruo" il corrispettivo proposto da Bper – sulla base del parere (la fairness opinion) rilasciato dai suoi consulenti finanziari, Bank of America Securities e Morgan Stanley - ma pare aggiungere che non è una questione di "prezzo". Il punto su cui si costruisce la risposta negativa della Popolare di Sondrio è in un passaggio della comunicazione: "La valorizzazione" da parte di Bper – dice Sondrio – non riconosce pienamente il reale valore della banca" e "penalizza sensibilmente gli azionisti di Sondrio rispetto agli azionisti di Bper". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - PopSondrio dice no all’Ops. Bper: "Ci saranno benefici per tutti"

