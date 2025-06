Ponterotto e degrado si pensa a un dormitorio

Ponterotto e il degrado nei dintorni della Caritas stanno attirando l’attenzione di tutta la comunità. Nei recenti giorni, senzatetto si aggirano e trovano rifugio nella zona della borgata, portando con sé situazioni che mettono a dura prova la convivenza civile, come l’occupazione di spazi pubblici e comportamenti poco rispettosi. Queste proteste sono un campanello d’allarme, che richiede soluzioni concrete e umane per ridare dignità a chi vive in condizioni di emergenza.

Ponterotto e degrado nei dintorni della Caritas, dove negli ultimi giorni sono stati visti dei senzatetto circolare e dormire dalle parti della ‘borgata’, cioè della zona che gravita attorno a via Madonna della Pietà. Persone che non hanno niente, e che però hanno adottato comportamenti certamente poco consoni alla civile convivenza, ad esempio portando materassi nella vicina piazza della Libertà e facendo bisogni a cielo aperto. Protesta che è stata intercettata da Lorenzo Marinangeli, il quale due giorni fa ha esposto la questione in Prefettura, e poi ha depositato un’interpellanza – che verrà discussa nel consiglio di giovedì 26 giugno – e richiesto la convocazione di una commissione sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponterotto e degrado, si pensa a un dormitorio

Ponterotto e degrado, si pensa a un dormitorio - Da msn.com

