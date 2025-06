Pontedassio cade da un ponteggio alto tre metri | grave un uomo di 68 anni

Una tragica disavventura scuote Pontedassio: un uomo di 68 anni è precipitato da un ponteggio di tre metri mentre svolgeva lavori di tinteggiatura nel magazzino del figlio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, con urgenza, è stato trasferito in elicottero al Santa Corona per le cure necessarie. L’incidente solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi.

Secondo le prime ricostruzioni stava effettuando lavori di tinteggiatura all’interno del magazzino del figlio. Trasferito d’urgenza al Santa Corona in elicottero. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Pontedassio, cade da un ponteggio alto tre metri: grave un uomo di 68 anni

In questa notizia si parla di: pontedassio - cade - ponteggio - alto

Cade dal ponteggio mentre dipinge magazzino del figlio, è grave.

Cade da un ponteggio, uomo ferito a Pontedassio: è grave - Un uomo di 68 anni è rimasto ferito in modo grave cadendo da un ponteggio mentre stava dipingendo il magazzino appartenente al figlio in via Nazionale a Pontedassio. Lo riporta riviera24.it

Cade da un ponteggio alto 7 metri nel Verbano, morto 41enne - È deceduto un uomo di 41 anni che questa mattina è precipitato da un ponteggio in un cantiere a Pieve Vergonte, nel Verbano- Da ansa.it

Incidenti lavoro:cade da ponteggio,grave - Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, attorno alle 11, lungo le piste da sci del Palabione ad Aprica (Sondrio). Secondo ansa.it