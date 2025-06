Ponte troppo basso distruggono il camper | boato e paura

Un incidente che ha lasciato tutti senza parole: un camper, colpito da un ponte troppo basso, si è schiantato con un boato devastante a Rimini. La scena ha suscitato paura e sconcerto tra passanti e residenti, mentre il rumore assordante ha fatto tremare le finestre e allarmato l’intera zona di Rivazzurra. La dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla prudenza alla guida. La vicenda, ancora sotto shock, ci ricorda quanto siano fondamentali attenzione e prevenzione sulle strade.

Rimini, 14 giugno 2025 – Un boato spaventoso. Simile a quello di una bomba. Che ha fatto voltare di scatto, e di soprassalto, i passanti che si trovavano in strada, a Rivazzurra, e affacciare residenti e turisti dai balconi. È successo ieri verso le 23.30, in via dei Martiri, quando un uomo di 56 anni e una donna di 43, entrambi pesaresi, hanno centrato in pieno il sottopasso, finendo per sventrare completamente la parte superiore del mezzo. Il veicolo procedeva in direzione monte-mare, ma il 56enne, che si trovava alla guida, non avrebbe calcolato correttamente l’altezza del passaggio, che in quel punto è limitata a 2 metri e 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it