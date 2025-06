Ponte sulla 206 in località Navacchio | dal 7 luglio al via ai lavori

Lavori in vista per il ponte sulla SR206 a Navacchio: dopo la riunione del 13 giugno convocata dalla Provincia di Pisa, si sono avviati i cantieri per la manutenzione straordinaria che interesseranno l’importante collegamento nel comune di Cascina. Dal 7 luglio, è previsto l’inizio dei lavori, un intervento strategico per garantire sicurezza e funzionalità a questa arteria fondamentale. Restate aggiornati per scoprire come cambierà il vostro percorso quotidiano.

Si è svolta nella giornata di ieri 13 giugno una riunione convocata dalla Provincia di Pisa per la concertazione delle lavorazioni di manutenzione straordinaria di un ponte sulla SR206, che interseca l'Arnaccio in località Navacchio, nel comune di Cascina. Erano presenti oltre al presidente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ponte sulla 206 in località Navacchio: dal 7 luglio al via ai lavori

In questa notizia si parla di: ponte - località - navacchio - luglio

Riaperto il ponte in località Renicci. La visita di Giani - Il ponte in località Renicci a Marliana è stato riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, annuncia con soddisfazione l'intervento che ha garantito la messa in sicurezza delle sponde e il nuovo scarico sulla riva, restituendo così un'importante viabilità alla comunità.

Ponte sulla 206 in località Navacchio: dal 7 luglio al via ai lavori; Lavori al Ponte della Botte: slitta al 10 luglio la chiusura totale.