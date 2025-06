Ponte di Sant’Ansano I dubbi delle opposizioni sui 2 milioni mai spesi

In un clima di sospetti e polemiche, si torna a parlare del Ponte di Sant’Ansano a Ponte a Moriano, con opposizioni che chiedono chiarezza sui due milioni di euro mai spesi. La domanda sorge spontanea: sono stati bloccati per motivi politici o amministrativi? Vittorio Fantozzi e Riccardo Giannoni sollevano un interrogativo che coinvolge l’intera comunità, invitandoci a riflettere sulla trasparenza e sull’impegno delle istituzioni. La vicenda del rischio di crollo...

"Perché i due milioni di euro inseriti dalla Provincia nel 2020 nel piano triennale per il Ponte di S.Ansano a Ponte a Moriano non sono stati utilizzati? Forse non è piaciuto l’esito elettorale del Comune di Lucca?": se lo chiedono in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Vittorio Fantozzi e Riccardo Giannoni, presidente provinciale del partito e all’epoca consigliere provinciale. La vicenda del rischio di crollo del ponte non convince, a maggior ragione dopo che è stato reso noto che i soldi per la sua manutenzione sarebbero stati impiegati altrove. "Dopo il crollo del Ponte di Albiano Magra – si legge nella nota – è stata avviata una profonda azione di controllo in tutti i ponti della Toscana e d’Italia, fino a che, nel luglio 2022, sono state emanate le "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte di Sant’Ansano. I dubbi delle opposizioni sui 2 milioni mai spesi

In questa notizia si parla di: ponte - ansano - milioni - sant

Ponte di Sant’Ansano chiuso, navetta gratuita fra Sesto di Moriano e piazza del Popolo Vai su Facebook

Ponte di Sant’Ansano. I dubbi delle opposizioni sui 2 milioni mai spesi; Perché i 2 milioni di euro inseriti dalla Provincia nel 2020 per il Ponte di S.Ansano a Ponte a Moriano non sono stati utilizzati? Forse non è piaciuto l’esito elettorale del Comune di Lucca?; Sant’Ansano, è polemica: ponte considerato a “rischio medio” dal 2019.

Ponte di Sant’Ansano, Difendere Lucca chiede accesso agli atti: “La struttura è a rischio da anni” - La lista civica chiede alla Provincia se la sorveglianza di un ponte considerato a rischio possa emergere solo attraverso eventi fortuiti ... Riporta luccaindiretta.it

Ponte di Sant’Ansano a rischio medio dal 2019, ma i lavori previsti nel 2023 non sono mai andati in porto - La Provincia afferma che i due milioni di euro per gli interventi previsti nel 2023 non sono mai stati stanziati perché il livello di rischio del ponte non rendeva i lavori urgenti. Si legge su noitv.it

Ponte di Sant’Ansano chiuso, navetta gratuita fra Sesto di Moriano e piazza del Popolo - La decisione della Provincia di Luca per alleviare i disagi dei residenti dopo la chiusura dell'infrastruttura per rischio crollo di una pila ... Come scrive luccaindiretta.it