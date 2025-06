Ponte con gli Stati Uniti il sindaco di Netcong a Cesa nel segno di San Cesario

Un ponte di amicizia e collaborazione si sta creando tra Netcong e Cesa, due città distanti ma unite dal senso di comunità e cultura. Il sindaco di Netcong sarà accolto con calore nel cuore di Cesa, in un momento che promette di rafforzare legami storici e futuri. La seduta straordinaria del consiglio comunale sarà un'occasione unica per celebrare questo importante legame, simbolo di cooperazione internazionale e rispetto reciproco.

Il sindaco di Netcong, città del New Jersey negli Stati Uniti, sarà a Cesa, accolto in consiglio comunale. Il presidente dell'assise Domenico Mangiacapra ha convocato una seduta straordinaria, alle 10 di lunedì, per questo momento ufficiale e formale. Sarà una giornata storica per le comunità.

