Ponte ciclopedonale di San Rossore | iniziati i lavori nell’alveo del fiume

Sono iniziati i lavori per il ponte ciclopedonale di San Rossore, un progetto che promette di unire meglio le comunità e valorizzare il nostro paesaggio. Gli interventi, avviati nell’alveo del fiume Arno a San Piero a Grado, prevedono l’installazione di strutture innovative per sostenere le future pile del nuovo attraversamento. Questa passerella, ricostruita nello stesso punto del vecchio, rappresenta un importante passo avanti per la mobilità sostenibile della zona.

Lavori in corso da oggi nell'alveo dell'Arno a San Piero a Grado per installare le strutture che andranno a sorreggere le pile del nuovo ponte ciclopedonale che unirà San Piero a Grado e San Rossore. La nuova passerella viene ricostruita nello stesso punto dell'Arno in cui esisteva il vecchio.

