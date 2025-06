Pompieropoli 2025 al parco Pertini di Arezzo

Prepara i tuoi bambini a vivere un'esperienza indimenticabile di coraggio e avventura: domani, domenica 15 giugno, il parco Pertini di Arezzo si trasformerà nel fantastico mondo di Pompieropoli 2025! Organizzata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco con il patrocinio di Provincia e Comune, questa giornata ti invita a scoprire il valore del lavoro dei pompieri attraverso giochi, dimostrazioni e tanto divertimento. Non perdere l’occasione di essere un vero eroe anche solo per un giorno!

Pompieropoli 2025 – Un giorno da Pompiere! Domenica 15 giugno 2025 Dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 Parco Pertini – Arezzo Torna una delle giornate più attese dai più piccoli! L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e il Co

