polizia e conad siglato patto anti violenza

Un protocollo d’intesa contro la violenza di genere. È stato sottoscritto tra polizia di Stato e Fondazione Conad ETS per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla prevenzione della violenza di genere e alla promozione della cultura del rispetto. Il protocollo, sottoscritto dal Direttore centrale anticrimine prefetto Alessandro Giuliano e per Fondazione Conad ETS dal segretario generale e direttrice Maria Cristina Alfieri, dà avvio al “ ProgettoRispetto – insieme contro la violenza di genere”, iniziativa rivolta in particolare ai più giovani, che punta a sensibilizzare le nuove generazioni e a fornire strumenti concreti a insegnanti e famiglie per affrontare temi come parità di genere, consenso, discriminazioni e riconoscimento delle diversità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it