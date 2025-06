Politici uccisi a Minneapolis Trump | Attacco mirato

Un dramma scuote Minneapolis: un attacco mirato ha causato la morte della deputata statale Melissa Hortman e di suo marito, mentre un senatore è rimasto ferito. Donald Trump condanna l'episodio, sottolineando che "la violenza non sarà tollerata". La comunità si trova di fronte a una prova difficile, mentre le autorità cercano di fare luce su questo terribile atto che minaccia la stabilità democratica dello stato.

"Orribile attacco" in Minnesota, dove sono stati uccisi la deputata statale Melissa Hortman e il marito, "la violenza non sarà tollerata": così in un dichiarazione il presidente americano Donald Trump dopo quanto successo a Minneapolis, dove in un distinto attacco è stato ferito anche un senatore dello stato. "Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta in Minnesota, che sembra essere un attacco mirato contro i legislatori statali - ha detto il capo della Casa Bianca -. Il nostro procuratore generale, Pam Bondi, e l'Fbi stanno indagando sulla situazione e perseguiranno chiunque sia coinvolto con la massima severità consentita dalla legge.