Politiche di coesione il Comune ingaggia due ingegneri per quasi 70 mila euro

Le politiche di coesione continuano a imprimere slancio allo sviluppo locale, come dimostra l’ingaggio di due ingegneri al Comune di Agrigento per quasi 70 mila euro. Ketty Mula ed Erica Matina lavoreranno per 180 giorni nel triennio, contribuendo a progetti strategici e innovativi. La decisione della giunta, che ha dato attuazione alla legge del 2021, sottolinea l’impegno dell’amministrazione verso un futuro più sostenibile e condiviso, rafforzando il ruolo del territorio nel panorama nazionale.

Poco meno di 70 mila euro per l'ingaggio di due ingegneri che lavoreranno al Comune di Agrigento per 180 giorni in un triennio. Lo ha deliberato la giunta scegliendo i professionisti Ketty Mula ed Erica Matina. Palazzo dei Giganti, in questo modo, ha dato attuazione alla legge del 2021 che.

