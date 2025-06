Pogba torna a giocare | biennale pronto ecco la destinazione

Paul Pogba, dopo aver concluso la squalifica per doping e aver lasciato la Juventus, si prepara a tornare in grande stile. Un club gli ha offerto un contratto biennale, alimentando le speranze di rivederlo in azione presto. La sua determinazione e passione non si sono mai spente, e ora tutti si chiedono: quale sarĂ la sua prossima destinazione? La risposta sta per arrivare.

Paul Pogba dopo la squalifica per doping e l'addio alla Juventus può tornare a giocare: un club gli ha offerto un contratto biennale. Paul Pogba ha terminato lo scorso marzo il periodo di squalifica per doping. Nel frattempo ha rescisso il contratto con la Juventus, dopo un ritorno a Torino che non è minimamente andato secondo le aspettative, ed è ancora oggi lontano dai campi di calcio. Non ha però mai nascosto la voglia e il desiderio di tornare a giocare e di tornare a mettere in campo le sue qualità, per avere una seconda possibilità dopo tutto quello che è successo a un giocatore del suo livello e con la sua carriera ancora non definitivamente alle spalle.

Pogba torna a giocare dopo la squalifica per doping: è vicino l’accordo con il Monaco - Dopo quasi due anni di silenzio, Paul Pogba si prepara a tornare in campo, questa volta con il Monaco.

