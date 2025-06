Pogba Monaco si scalda la trattativa che potrebbe portare l’ex Juventus nel Principato | ecco a che punto siamo

La trattativa per il trasferimento di Paul Pogba dal Monaco sta infiammando il mercato delle stelle. Dopo mesi di attesa, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il trasferimento potrebbe concretizzarsi a breve, con dettagli ancora da definire ma un’intesa sempre più vicina. La possibilità di rivedere l’ex Juve in Ligue 1 accende gli entusiasmi di tifosi e addetti ai lavori: cosa riserverà il futuro di Pogba nel Principato? Restate con noi per gli aggiornamenti.

e cosa potrebbe succedere a breve. Paul Pogba potrebbe diventare a breve un nuovo calciatore del Monaco. La conferma arriva questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che svela anche alcuni dettagli della trattativa. In questi giorni l’ex centrocampista della Juventus, che lo scorso novembre aveva risolto il suo contratto che lo legava alla Vecchia Signora, si sta allenando negli Stati Uniti dove h ritrovato Dybala in attesa che vengano ultimati tutti i dettagli del suo trasferimento nel Principato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba Monaco, si scalda la trattativa che potrebbe portare l’ex Juventus nel Principato: ecco a che punto siamo

