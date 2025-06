Pogba al Monaco è una scommessa folle | non può più essere considerato un calciatore top Le Parisien

Il Monaco ha deciso di puntare su Paul Pogba con un contratto biennale, una mossa audace e forse rischiosa. Dopo mesi di silenzio, la domanda sorge spontanea: può ancora essere considerato un calciatore di prima fascia? La scelta del club francese rappresenta una vera e propria scommessa, che potrebbe riscrivere le sorti di Pogba e della sua carriera. Ma sarà davvero la mossa vincente? Solo il tempo potrà dirlo.

Il Monaco ha offerto un contratto biennale a Paul Pogba, che non gioca da settembre 2023 a causa della squalifica per doping avuta quando militava nella Juventus. Ma sarà la scelta giusta per il club francese? La folle scommessa del Monaco di puntare su Pogba. Le Parisien scrive: Paul Pogba è ancora un calciatore di alto livello? Così com’è ora, no. La sua ultima stagione completa, vale a dire con più di 30 partite, risale al 2020-2021. D’altra parte, una cosa è certa: il centrocampista 32enne ama le sfide. Da venerdì, il nome del campione del mondo del 2018 è stato accostato al Monaco con un misto di eccitazione e scetticismo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogba al Monaco è una scommessa folle: non può più essere considerato un calciatore top (Le Parisien)

In questa notizia si parla di: pogba - monaco - scommessa - folle

Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco - Dopo infortuni e attese, il ritorno di Pogba e Dybala in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi italiani e internazionali.

Pogba al Monaco è una scommessa folle: non può più essere considerato un calciatore top (Le Parisien).

Calciomercato, dalla Francia: «Scommessa folle del PSG, Pogba e Di Maria» - «Scommessa folle» per il PSG che ha deciso di puntare fortemente su due stelle del calcio internazionale, Angél Di Maria e Paul Pogba. Riporta tuttosport.com

Pogba scatena i tifosi della Juve: bagno di folla, firma e l’ultimo rifiuto al Manchester United - La lunga giornata di Paul Pogba alla Juventus per il suo ritorno in bianconero è stata costellata da un immenso bagno di folla da parte dei tifosi che hanno atteso il centrocampista francese come ... fanpage.it scrive