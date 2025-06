poetici e sartoriali. Bises Quando si cresce a stretto contatto con l’universo femminile si capisce con un colpo d’occhio necessità, desideri e malinconie di chi si ha accanto e nelle relazioni si è maggiormente sensibili a non prevaricare chi ci sta a cuore. Negli ultimi anni le donne emergono e non sono più disposte a maschilisti compromessi, ma la strada verso l’abbattimento di stereotipi travestiti da tradizioni è lunga. C’è uno spazio che nell’avanzare dei tempi si amplia, invitandoci a ripensare ruoli e aspettative

