Pm critica separazione carriere in aula chiesta pratica disciplinare Anm | Intento intimidatorio

La recente richiesta di apertura di una pratica disciplinare da parte dei consiglieri laici della quota centrodestra nel CSM, avanzata contro il Sostituto Procuratore Paolo Toso, ha acceso i riflettori su un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla libertà di espressione e sull’indipendenza della magistratura. Questa mossa sembra più un tentativo di intimidazione che un’azione di tutela, aprendo il dibattito su limiti e responsabilità nell’esercizio della critica giudiziaria.

I consiglieri laici in quota centrodestra nel Consiglio Superiore della Magistratura – Enrico Aimi, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Claudia Eccher e Felice Giuffrè – hanno depositato venerdì una formale richiesta di apertura di una pratica disciplinare nei confronti del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Paolo Toso, che in una requisitoria di un processo avrebbe definito "preoccupante" il progetto di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati in discussione in Parlamento. "La richiesta – si legge in una nota – nasce a seguito di un articolo pubblicato dal quotidiano Il Foglio in data odierna, dal titolo 'Le toghe ora attaccano la riforma costituzionale nelle requisitorie', in cui si riportano dichiarazioni attribuite al magistrato torinese durante una requisitoria in un processo contro due agenti di polizia".