Più vigili del fuoco a Salerno e in Campania | Iannone ringrazia il Governo

Iannone esprime soddisfazione per il ritorno alla normalità dei Vigili del Fuoco in Campania, sottolineando come questa procedura straordinaria rappresenti un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza e rispondere alle emergenze con maggiore efficacia. La dedizione di queste forze dell’ordine si traduce in una tutela reale per cittadini e territorio, confermando l’impegno del governo nel garantire interventi tempestivi e concreti.

“La conclusione della procedura straordinaria di mobilità del personale dei Vigili del Fuoco consente un importante rafforzamento operativo anche in Campania, dando risposte concrete a esigenze reali e molto sentite sul territorio”: lo ha detto il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Più vigili del fuoco a Salerno e in Campania: Iannone ringrazia il Governo

