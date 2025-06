Pitbull scappa da un garage passante azzannato e ferito a una gamba

Una fuga spaventosa e rischiosa quella di un Pitbull, che ha scatenato il panico nel centro di Adrano. L’evento, avvenuto mentre il proprietario era impegnato nei lavori in garage, ha avuto conseguenze dolorose: un passante è rimasto ferito da un morso e ha subito anche una frattura. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della gestione responsabile degli animali per evitare tragedie come questa.

Un passante è rimasto ferito dopo che un Pitbull è riuscito a fuggire dal garage di Adrano, dove lo teneva il proprietario che era nel box per eseguire dei lavori. L'uomo è stato medicato all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per un morso a una gamba da parte del Pitbull e per una frattura.

