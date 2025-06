Pista d’atletica via dallo stadio Maradona | l’annuncio del sindaco Manfredi

Il dibattito sulla pista d’atletica dello stadio Diego Armando Maradona infiamma i tifosi e le istituzioni napoletane. Mentre il sindaco Manfredi annuncia nuove riflessioni, cresce il sogno di un impianto più simile ai grandi stadi europei, senza la pista, per vivere appieno l’atmosfera del calcio. La questione diventa sempre più centrale nel futuro dello stadio e della città. Resta da capire quale direzione prenderà questa sfida.

Il tema sulla pista d’atletica dello stadio Diego Armando Maradona diventa ormai dibattito quotidiano: la risposta del sindaco di Napoli Nei sogni di Aurelio De Laurentiis e di una buona fetta di tifosi azzurri c’è quella di uno stadio senza pista d’atletica, con spalti attaccati al campo. Come il Marassi di Genova. Come San Siro. Come i grandi impianti britannici e dei migliori club d’Europa. Lo stadio Maradona, ex San Paolo, ha oltrepassato i suoi sessant’anni. Ne ha viste tante. Si sono giocate anche partite epiche, rese famose da Diego Armando Maradona, sia con la maglia del Napoli sia con quella dell’Argentina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pista d’atletica via dallo stadio Maradona: l’annuncio del sindaco Manfredi

In questa notizia si parla di: pista - atletica - stadio - maradona

Terni, Campo Scuola Casagrande: “Per terminare la pista di atletica ci vuole il clima asciutto” - Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, aggiorna sulla situazione dei lavori al Campo Scuola Casagrande, sottolineando l'importanza di un clima asciutto per completare la pista di atletica.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi attraverso l'intervista odierna ha svelato la possibilità di eliminare la pista d'atletica dello Stadio Diego Armando Maradona in vista degli Europei del 2032 Vai su Facebook

Stadio #Maradona, il #Comune accelera per i lavori: via la pista d'atletica e 14mila posti in più https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Stadio-Maradona--il-Comune-accelera-per-i-lavori--via-la-pista-d-atletica-e-14mila-posti-in-piu-140065.aspx… #Napo Vai su X

Stadio Maradona, 7mila posti in più senza la pista d'atletica! L'architetto svela il piano di De Laurentiis; Stadio Maradona, pronti lavori da 30 milioni: Via pista atletica e riapertura terzo anello; Maradona, lavori entro l'anno: via la pista d'atletica e 14mila posti in più.

Manfredi: "Nuovo Maradona, se necessario elimineremo pista d'atletica" - Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato della possibilità di eliminare la pista d'atletica dello Stadio Diego Armando Maradona. Lo riporta msn.com

Sindaco Manfredi:”Elimineremo la pista di atletica al Maradona se la UEFA lo richiedesse”. - Sindaco Manfredi: “Dossier pronto per Euro 2032, elimineremo pista d’atletica al Maradona se sarà richiesto dalla UEFA. Riporta 100x100napoli.it

Stadio Maradona, pronti lavori da 30 milioni: “Via pista atletica e riapertura terzo anello” - Lo Stadio Maradona cambierà aspetto: via la pista atletica e riapertura del terzo anello, la capienza salirà a 70mila posti ... Segnala fanpage.it