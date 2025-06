Piscine all' aperto a Bologna 2025 | dove andare tra città e dintorni

Se il caldo estivo di Bologna si fa sentire, niente di meglio che una giornata di frescura e relax tra le piscine all’aperto della città e dintorni. Scopri i luoghi migliori per nuotare, rilassarti e divertirti, con opzioni adatte a tutte le età e preferenze. Prepara costume e buon umore: ecco come vivere al meglio l’estate 2025, immergendoti in un mare di opportunità di divertimento e benessere!

Ecco come ingannare il caldo estivo, concedendosi una giornata di relax a bordo vasca: con o senza i bambini, magari tra un'ora di nuoto libero e un corso di aquagym. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piscine all'aperto a Bologna 2025: dove andare tra città e dintorni

In questa notizia si parla di: piscine - aperto - bologna - andare

Piscine all'aperto a Pisa e provincia: relax, refrigerio e divertimento - L'estate a Pisa e provincia è un invito al relax e al divertimento, con le piscine all'aperto che sprigionano freschezza.

C'è un grande Acquapark immerso nel verde che sabato 31 maggio sarà pronto a riaccogliervi vicino a Bologna e Firenze! 24 piscine esterne, tutte climatizzate, dotate di caratteristiche uniche. 3 Acquascivoli e 3 Pianori: #sole. #cielo, #eden. 3000 sdraio nel Vai su Facebook

Piscine all'aperto a Bologna 2025: dove andare tra città e dintorni; Piscine all'aperto a Bologna e provincia, estate 2024 | LA MAPPA; Allerta maltempo.

Piscine a Bologna, dove andare in città e provincia: orari e prezzi - ma anche e soprattutto per un po' di relax, l'ideale sono le piscine all'aperto e i parchi acquatici. Secondo ilrestodelcarlino.it

Estate 2020: piscine all'aperto a Bologna e provincia - L'estate 2020, a causa dell'emergenza Covid, vede tante persone rinunciare a vacanze e spostamenti ma Bologna offre numerose alternative, dalle passeggiate sui colli alle giornate in piscina ... Si legge su bolognatoday.it

Estate 2023, piscine all'aperto a Bologna e provincia - Tante anche per l'estate 2023 le piscine all'aperto a Bologna e provincia, luoghi ideali per trovare refrigerio durante la stagione calda. Da bolognatoday.it