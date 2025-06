Pioli torna ad allenare in Serie A! L’ex obiettivo della Juve firmerà con questa squadra | tutti i dettagli dell’accordo

Dopo l’esperienza in Arabia, Stefano Pioli torna a calcare il palcoscenico della Serie A con un entusiasmo rinnovato. L’allenatore, da tempo accostato ai bianconeri, ha ora ufficialmente firmato con la Fiorentina, segnando una svolta importante nella sua carriera. La sua esperienza e il suo stile di gioco saranno determinanti per riportare i viola ai vertici del calcio italiano. Ma cosa riserverà il futuro? Solo il tempo saprà svelarlo.

Pioli torna ad allenare in Serie A: gli aggiornamenti sul futuro del tecnico accostato anche alla Juve. Manca solo l’ufficialità ma Stefano Pioli torna ad allenare in Serie A dopo l’esperienza all’Al Nassr. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’ex obiettivo della Juve per la panchina sarà il nuovo mister della Fiorentina. PAROLE – «Stefano Pioli firmerà a luglio un contratto triennale come nuovo allenatore della Fiorentina, accordo verbale già raggiunto. I passaggi formali saranno seguiti nelle prossime settimane». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pioli torna ad allenare in Serie A! L’ex obiettivo della Juve firmerà con questa squadra: tutti i dettagli dell’accordo

