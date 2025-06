Pioli-Fiorentina fumata bianca vicina per il grande ritorno dell’allenatore a Firenze Ecco i dettagli

La Fiorentina si prepara a riabbracciare Stefano Pioli, il tecnico che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi viola. Dopo la sua esperienza all’Al Nassr, le trattative sono ormai in fase avanzata, e l’ufficialità potrebbe essere imminente. Un ritorno alle origini che rappresenta non solo un segnale di continuità , ma anche un progetto ambizioso per riportare la Viola ai vertici. La fumata bianca è sempre più vicina: ecco i dettagli.

Pioli-Fiorentina: ritorno alle origini e progetto ambizioso in costruzione. Cosa risulta in termini di trattative? Il binomio Pioli-Fiorentina si fa sempre più concreto e promettente. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Stefano Pioli è pronto a chiudere la sua esperienza all'Al Nassr per tornare in Italia, e ripartire proprio dalla Fiorentina, club che conosce bene .

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a riabbracciarsi: una bozza d’intesa lascia presagire un ritorno imminente, con contratto e stipendio già stabiliti.

Pioli-Fiorentina, ci siamo. Ma per l'annuncio serve tempo; Fiorentina, Pioli ad un passo dal ritorno: le ultime; Il sì tra Pioli e la Fiorentina non è ancora arrivato. Nazione: Ma ok al Club Manager.

Fiorentina e Pioli: accordo triennale, definizione dello staff entro fine mese - Staff in definizione, con Gianmarco Pioli e Luciano Vulcano confermati. Come scrive lanazione.it

Pioli-Fiorentina: contratto pronto e rescissione imminente con Al-Nassr, ma serve aspettare. Quando l'ufficialità? - La Fiorentina è a un passo dall'ufficializzare il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola, ma c'è incertezza sul timing dell'annuncio. Da eurosport.it

Futuro incerto per Bennacer: Pioli prova a portarlo alla Fiorentina - Stefano Pioli verso un clamoroso ritorno in Serie A sulla panchina della Fiorentina, con obiettivi di mercato ambiziosi e volti noti. Come scrive msn.com