Pioggia e temporali | torna l' allerta meteo su Novara e Vco

Preparatevi a un’altra giornata all’insegna della pioggia e dei temporali su Novara e Vco. L’allerta meteo di ARPA indica possibili allagamenti, caduta di alberi e fulminazioni, con fenomeni isolati di versante. È fondamentale restare informati e prendere le dovute precauzioni: la sicurezza viene prima di tutto. Non lasciate che il maltempo vi colga impreparati: scoprite come affrontare al meglio questa giornata instabile.

Possibili allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Torna l'allerta meteo su Novara e Vco. Il bollettino di Arpa ha diramato allerta gialla per la giornata di oggi, 14 giugno. Come si legge nel bollettino: "Povesci e temporali deboli sparsi nelle vallate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Pioggia e temporali: torna l'allerta meteo su Novara e Vco

